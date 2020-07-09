فارس المزروعي: "فخر الوطن" يجسد اهتمام القيادة بخط الدفاع الأول

المصدر: وام

ثمّن معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، الثقة الغالية التي أولتها القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإنشاء مكتب فخر الوطن برئاسة صاحب السمو ولي عهد أبوظبي.

وأوضح معاليه - في كلمته بهذه المناسبة - أن هذه الثقة الغالية تجسد اهتمام قيادتنا الرشيدة بمن تقدموا الصفوف بكل إرادة ومسؤولية عالية لمواجهة وباء " كوفيد - 19" الذي اجتاح العالم.

وذكر أن إنشاء مكتب "فخر الوطن" جاء لتحفيز الطاقات وتسخير الإمكانيات لرد الجميل لكل فئات وقطاعات خطوط الدفاع الأول الذين تفانوا بعملهم في الصفوف الأمامية، وتقديم مختلف أشكال التقدير والعرفان لهم بالجميل في خدمة وطننا الغالي، والسعي المتواصل من أجل إمارات الحاضر والمستقبل، في ظل قيادة حكيمة تضع في مقدمة أولوياتها الإنسان والتطوير بما يخدم الإنسان.

وأضاف: "أن قيادتنا الرشيدة تقدمت الصفوف منذ اللحظات الأولى في متابعة وتنفيذ كل الإجراءات والمبادرات الخلاقة والابتكارية، وتسخيرها لتجاوز الأزمة بأمان، التي تعد أكبر تحدٍّ يواجه العالم أجمع، وأسهمت في إعداد وتوفير كل ما من شأنه التغلب على كل التحديات، وأن قيادة إدارة الأزمة بكل موضوعية وإرادة صادقة أدت مهامها بكفاءة وإخلاص، لنكون في طليعة الأمم حول العالم في برامجنا وخططنا لمواجهة الأزمة والحد من انتشارها".

ولفت إلى الاهتمام بالجانب الإنساني في تنفيذ الكثير من المبادرات خلال إدارة الأزمة لتقديم يد المساعدة لمختلف دول العالم، تأكيداً لنهج التسامح الذي أصبح ثقافة متأصلة تميز المجتمع الإماراتي الأصيل.

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