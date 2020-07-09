الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد اليوم " الخميس" طقس رطب على بعض المناطق خاصة الغربية مع احتمال تشكل ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س .. ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم غد الجمعة طقسا رطبا على بعض المناطق الساحلية الغربية - ويكون غائما جزئياً أحياناً مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوم السبت المقبل يتوقع أن يشهد طقسا حارا نهاراً - صحوا إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً وتظهر السحب على بعض المناطق الجنوبية بعد الظهر قد تكون ركامية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.. ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوم الأحد يشهد طقسا حارا نهاراً - مغبرا وغائما جزئياً أحياناً وتظهر السحب على بعض المناطق الجنوبية بعد الظهر.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.. ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم الإثنين طقسا صحوا إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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