بالرؤية والعزم.. تتحقق الأحلام الطموحة

صورتان يفصل بينهما أكثر من 60 عاماً، ويجمع بينهما رؤية طموحة لتحقيق إنجازات غير مسبوقة، حيث يبدو في الصورة العلوية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم «طيب الله ثراه» وهو يتفقد قمرة قيادة أحد قطارات أنفاق لندن في عام 1959، ويبدو في الصورة الثانية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» متفقداً قمرة القيادة في أحد قطارات مترو دبي خلال تدشين سموه أمس مسار 2020 لمترو دبي.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد نشر على حسابه في «تويتر» بتاريخ 8 سبتمبر 2019 صورة للمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في قمرة أحد قطارات أنفاق لندن، وعلّق سموه عليها قائلاً: «مترو دبي.. حلم قديم من أحلام دبي.. كنت في العاشرة مع والدي في لندن عام 1959 عندما أصر أن يكون في قمرة القيادة لأحد قطاراتها.. وبعد خمسين عاما في 2009 أصبح واقعاً.. لا يوجد في الحياة مستحيل إذا استطعت أن تتخيله».

ويمثل التشغيل الرسمي لمسار 2020 لمترو دبي، إضافة نوعية جديدة تتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمواصلة البناء على الإنجازات ووضع أهداف طموحة والعمل بدأب على تحقيقها.

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