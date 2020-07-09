حمدان بن محمد: دبي سبّاقة عالمياً في الأمن الإلكتروني

المصدر: دبي ـ البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن دبي مدينة سباقة عالمياً في مجالات الأمن الإلكتروني، مشدداً سموه على الاستمرار في تعزيز هذه المكانة لجعلها نموذجاً يحتذى به عالمياً.

وقال سموه على «تويتر» بمناسبة إطلاقه مؤشر دبي للأمن الإلكتروني الأول من نوعه على مستوى العالم، إن إطلاق المؤشر يستخدم لينسجم مع أهداف استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني لحماية مدينتنا من مخاطر الفضاء الإلكتروني، ودعم الابتكار والنمو الاقتصادي للإمارة في ظل التقدم التكنولوجي. ويدعم المؤشر الأداء العام للأمن الإلكتروني في مختلف الجهات الحكومية على مستوى الإمارة، بما يرسخ مكانتها بوصفها المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني.

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