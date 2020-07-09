حديقة أم الإمارات تحتفي بخط الدفاع الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت حديقة أم الإمارات عن تقديمها دخولاً مجانياً لجميع العاملين في القطاع الصحي في دولة الإمارات حتى نهاية العام الجاري، وذلك كبادرة لرد الجميل للجهود العظيمة التي بذلها عاملون خط الدفاع الأول في ظل مواجهة جائحة فيروس «كوفيد19» لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع. ويمكن للعاملين في قطاع الرعاية الصحية الاستفادة من دخول مجاني يصل لغاية 10 مرات إلى الحديقة حتى نهاية العام الجاري.

خصم

وبالتعاون والتنسيق مع إدارة الحديقة، ستقدم عدداً من المطاعم والمقاهي في الحديقة خصماً بقيمة 25% للعاملين في القطاع الصحي، ويشمل ذلك كلاً من موفينبيك آيس كريم (لمدة 3 أشهر من تاريخ إعادة افتتاح الحديقة)، وجرين فور لايف، وبينزا، وأوتاكو، وجيلت فري كافيه، بالإضافة إلى فارمرز بيسترو عند افتتاحه في الحديقة، وذلك حتى نهاية العام الحالي.

تثمين

وقالت رشا قبلاوي، مدير الاتصال المؤسسي لدى حديقة أم الإمارات: «نحن في حديقة أم الإمارات ممتنون لأبطال خط الدفاع الأول في دولة الإمارات ممن عملوا دون كلل وقدموا الكثير من التضحيات لحماية جميع أفراد المجتمع خلال هذه الأزمة».

وأضافت قبلاوي: «الظروف الاستثنائية التي مررنا بها أثبتت أهمية أن نقف جميعاً صفاً واحداً، وما نقدمه اليوم ما هو إلا بادرة رمزية للتعبير عن شكرنا وامتناننا لأبطال خط الدفاع الأول. ونود التوجه بالشكر لشركائنا الذين لم يترددوا بدعم هذا العرض الخاص الموجه للعاملين في القطاع الصحي».

عرض

ويستفيد من عرض الدخول المجاني والخصومات المقدمة كافة أفراد الأطقم الطبية والتمريضية المسجلة في دولة الإمارات، حيث يمكنهم الاستفادة من الدخول المجاني للحديقة عبر إبراز إثبات شخصي يؤكد عملهم في القطاع الصحي لأحد أفراد أمن الحديقة على البوابة الرئيسية، ولأحد العاملين في المطاعم للاستفادة من الخصم.

فعاليات

تتربع حديقة أم الإمارات في قلب العاصمة أبوظبي لتكون الوجهة الخضراء الأضخم على مستوى المدينة والتي تجمع أفراد المجتمع في أجواء عائلية مميزة، لتقدم لهم باقة من الفعاليات والأحداث المميزة وفرص للاستكشاف والتعلم من خلال أنشطة ترفيهية ومأكولات متنوعة ترضي جميع الأذواق خلال استمتاعهم بالهواء الطلق والتواصل مع الطبيعة من حولهم.

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