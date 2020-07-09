المطروشي: تعبير عن تقدير خليفة للمخلصين

المصدر: (دبي - البيان)

أكد اللواء خبير راشد المطروشي المدير العام للدفاع المدني في دبي، أن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بشأن إنشاء مكتب «فخر الوطن» تعبير عن تقدير رئيس الدولة لجميع المخلصين.

وقال المطروشي «نرفع إلى مقام سموه شكرنا لرعايته واهتمامه بالذين وقفوا ويقفون في الخطوط الأمامية في أوقات الطوارئ والأزمات، لحماية مجتمعهم ووطنهم، والالتفاف حول قيادتهم الرشيدة.

ويأتي هذا المرسوم الاتحادي تقديراً لجهود المشاركين في الخطوط الأمامية في أوقات الطوارئ والأزمات، ويعبر عن مدى رعاية واعتزاز وتقدير سموه للرجال والنساء المخلصين، الذين أثبتوا خلال أزمة جائحة كورونا أنهم تصدوا لها بكفاءة وفعالية، وبولاء وحرص على حماية الفرد والمجتمع الذين واصلوا الليل بالنهار، مُدركين حجم الخطر الذي يحيط بهم، لكنهم واجهوه بروح التضحية.

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