المري: تقدير جديد يضاف إلى إنجازات الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

ثمنت القيادة العامة لشرطة دبي إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً رقم 95 لسنة 2020 بشأن إنشاء مكتب «فخر الوطن».

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي أن المكتب إنجاز يضاف إلى إنجازات دولة الإمارات في تقدير جهود المخلصين الذين يخاطرون بحياتهم حماية لمجتمع دولة الإمارات وهذا هو النهج السامي للقيادة الرشيدة، مستشهداً بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، «شكراً خط دفاعنا الأول.. شكراً لتضحياتكم.. وسهركم.. وبذلكم من أجل الوطن»، مشيراً معاليه إلى أن القيادة الرشيدة حريصة على تقدير الجهود الكبيرة والاستثنائية التي يبذلها أبطال خط الدفاع الأول أثناء أداء مهامهم الميدانية لترسيخ شعور الأفراد كافة بالأمن والأمان، ضاربين أروع نماذج الولاء والتضحية فداء للوطن.

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