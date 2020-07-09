وزارة تنمية المجتمع تطلق «المنصة المجتمعية الصيفية»

المصدر: . (دبي - البيان)

أطلقت وزارة تنمية المجتمع «المنصة المجتمعية الصيفية»، التي تتضمن عشرات المبادرات والفعاليات الافتراضية «عن بُعد» ويجري تنظيمها بجهود تشاركية من موظفي الوزارة بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الخاصة والحكومية المعنية على مستوى الدولة مستهدفةً الأسرة بأفرادها كافة لا سيما الأطفال إضافة إلى أصحاب الهمم من عمر 5 أعوام حتى مرحلة نهاية التعليم والتأهيل.

وتأتي المنصة المجتمعية الصيفية تحت مظلة الشراكة مع «الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات 2020» وبمشاركة مجموعة من الهيئات الاتحادية والحكومية المحلية ومؤسسات القطاع الخاص وذلك انسجاماً مع متطلبات الوضع الراهن والظروف الاستثنائية التي فرضت التباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة المشاركين.

وحرصت الوزارة على توفير المنصة «عن بُعد» ما يفتح المجال لتوسيع دائرة المشاركة في فعالياته المتنوعة دون اقتصارها على مناطق وإمارات محددة وبالتالي استيعاب أعداد أكبر من المشاركين في ظل عدم التقيد بالموقع الجغرافي لعقد أي من البرامج

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