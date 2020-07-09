«كهرباء دبي» تشارك في إطلاق «دليل إدارة مشتريات تقنيات الذكاء الاصطناعي»

المصدر: دبي- البيان

شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في إطلاق «دليل إدارة مشتريات تقنيات الذكاء الاصطناعي»، بالتعاون مع مركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ومركز الثورة الصناعية الرابعة في الدولة، بهدف توفير آليات متطورة للمشتريات الحكومية في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي. يتضمن الدليل مجموعة من الأدوات، التي تهدف إلى مساعدة المؤسسات الحكومية على إدارة مشتريات تقنيات الذكاء الاصطناعي بكفاءة وفعالية، مع التركيز على عدد من المعايير، أهمها الابتكار والكفاءة والمبادئ الأخلاقية للذكاء الاصطناعي.

جهود

وأشاد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بجهود مركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ومركز الثورة الصناعية الرابعة في الدولة في تطوير الدليل، مؤكداً حرص الهيئة على تبني وتطوير أفضل المعايير والممارسات في إدارة المشتريات، للارتقاء بمستوى العمل الحكومي.

وأضاف أن الإمارات من الدول الرائدة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعد نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في استخدام أحدث الأدوات والتقنيات في مجال العمل الحكومي. وأشار إلى حرص الهيئة على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، التي من شأنها تسريع التحول الرقمي، وتعزيز تبنى التقنيات الإحلالية في مختلف مجالات العمل الحكومي، بما يسهم في تحقيق استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي أول جهة حكومية تتعاون مع مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، لتطوير المعايير الخاصة بحوكمة مشتريات تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تقنيات

أكد معالي سعيد الطاير أن «دليل إدارة مشتريات تقنيات الذكاء الاصطناعي» سيسهم في توسيع تبنى الحكومات لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز التنافسية وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، حيث يوفر أداة موثوقة تساعد على تنفيذ المشتريات الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي يعد ركيزة أساسية لتعزيز تحولها الرقمي.

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