139 خدمة إلكترونية عبر بوابة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

أكد منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن فترة جائحة «كورونا» منحتنا الفرصة لعمل مراجعة شاملة على الوضع العام وتحديد الأولويات لضمان استمرارية الأعمال، وإننا في دائرة بلدية رأس الخيمة على استعداد تام لمواجهة هذا التحدي والاستمرار في تقديم خدماتنا بكل سهولة ويسر، من خلال تحويل جميع الخدمات التي تقدمها الدائرة إلى خدمات إلكترونية، لافتاً إلى أن البلدية حولت 139 خدمة إلى إلكترونية عبر بوابة رأس الخيمة (RAK Portal)، حيث يستطيع المتعامل التقديم على مختلف الخدمات دون الحاجة إلى الحضور لمقر الدائرة لإجراء المعاملة.

وتشمل خدمات الدائرة في القطاع الفني على قسم المباني (التراخيص، التأهيل، التفتيش والإعلانات) وقسم التخطيط والمساحة بالإضافة إلى قطاع الأراضي والأملاك وتقدم هذه الخدمات لكافة أنواع المتعاملين سواء الأفراد أو المكاتب الاستشارية بالإمارة وعددهم يفوق المئة وثلاثين مكتباً، وكذلك شركات المطورين العقاريين. وقال الزعابي: بلغ عدد الخدمات الإلكترونية في إدارة الصحة العامة 57 خدمة إلكترونية بنسبة تحول 100 % من مجموع الخدمات، وبلغ عدد المستفيدين منها 3500 منشأة ذات علاقة بالصحة العامة، بهدف دعم النمو في القطاع الاقتصادي برأس الخيمة، وتسريع عجلة إنجاز المعاملات وأخذ الموافقات لممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وكشف الزعابي، حققت التصرفات العقارية المسجلة بقطاع الأراضي والأملاك أكثر من مليار و24 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2020، فبحسب التقرير الربعي الذي يصدره قطاع الأراضي والأملاك تم تسجيل عدد كبير من التصرفات العقارية المتنوعة مثل عمليات البيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق والتنازل، منها 436 مبايعة تجاوزت قيمتها 207 ملايين درهم، 182 رهناً بلغ مجموع عقودها 914 مليون درهم، 130 معاملة تنازل بلغ مجموع قيم عقودها السوقية أكثر من 120 مليون درهم.

حملات

وأوضح الزعابي، أن بلدية رأس الخيمة ممثلة في إدارة الصحة العامة شددت إجراءاتها الرقابية على الأسواق من خلال 9 حملات تفتيشية شملت 9050 زيارة تفتيشية منذ بداية العام 2020، بهدف زيادة نسبة المنشآت الملتزمة بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وتحقيق الهدف الاستراتيجي المتعلق بضمان الصحة والسلامة العامة، من خلال ضمان حصول المستهلكين على أغذية سليمة خالية من الملوثات، وضمان اتخاذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة بالسرعة والدقة المطلوبة.

وأشار إلى أن الدائرة نفذت 4 حملات تفتيشية على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية أسفرت عن التزام أغلب المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا فيما تم توجيه إنذارات للبعض منهم بضرورة الالتزام بالإجراءات، كما نفذ قسم الرقابة والخدمات البيطرية 3 حملات، منذ بداية العام الجاري شملت حملة رش وتطهير وتوعية أصحاب المزارع الخاصة. وأضاف: شددت الدائرة حملاتها خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر على محلات بيع اللحوم والدواجن وشبرات بيع الحيوانات الحية، بالإضافة لحملة منشآت بيع وتجارة وتصنيع الأعلاف من خلال 54 زيارة تفتيشية أسفرت عن توجيه 11 إنذاراً ومخالفتين و23 ملاحظة.

وأوضح الزعابي، أن دائرة البلدية قامت بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الهلال الأحمر في عمل فحوصات مجانية للعاملين في جميع المنشآت التجارية العاملة برأس الخيمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

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