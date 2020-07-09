محاكم رأس الخيمة: حق التقاضي مكفول للجميع

المصدر: رأس الخيمة - وام

أصدرت دائرة محاكم رأس الخيمة بياناً رداً على مقطع صوتي متداول منسوب لسيدة تعرضت فيه بالإساءة للقضاء في الإمارة مدعية أنه دمر حياتها. وفور وروده للمعنيين في الدائرة تم تكليف التفتيش القضائي ببحث الشكوى ومدى صحتها للوقوف على الحقائق والتأكد من سلامة الإجراءات والاطمئنان على تطبيق صحيح القانون.

وأكدت دائرة المحاكم في هذا البيان أن حق التقاضي مكفول للجميع دون تفريق أو تمييز نفاذاً لنص دستور دولة الإمارات الذي قرر هذا المبدأ كما هو الحال في جميع الدول المتقدمة. ورحبت الدائرة بأي شكوى موجهة للأعمال الصادرة منها، سواء كانت قضائية أو إدارية عبر القنوات الرسمية ليتمكن أهل الاختصاص من تحقيقها والتأكد من صحتها واتخاذ القرار اللازم بشأنها».

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