مكتوم بن محمد: بقيادة محمد بن راشد دبي مرجعٌ للتميز

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي أن دبي في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ستبقى دبي مرجعاً للتميز في التخطيط والتنفيذ والإنجاز.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «رغم التحديات العالمية الراهنة وفي ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ستبقى دبي مرجعاً للتميز في التخطيط والتنفيذ والإنجاز. كل التحية لهيئة الطرق والمواصلات وفرق العمل التي كانت وراء إنجاز مشروع امتداد خط المترو الأحمر. نتطلع إلى مزيد من النجاحات التي تعزز نمونا وتصنع مستقبلنا».

طاقة استيعابية

من جهته، قال معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «تُقدَّر الطاقة الاستيعابية (لمسار 2020) بنحو 46 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين (23 ألف راكب في الاتجاه الواحد في الساعة)، ووفقاً للدراسات التي أعدتها الهيئة يتوقع أن يصل عدد مستخدمي مسار 2020 إلى نحو 125 ألف راكب في اليوم في عام 2021، يرتفع إلى قرابة 275 ألف راكب في اليوم بحلول عام 2030، كما أظهرت الدراسات قيام قرابة 35 ألف زائر يومياً باستخدام محطة إكسبو 2020 للوصول إلى موقع المعرض خلال أيام الأسبوع، ويرتفع العدد لنحو 47 ألف زائر يومياً خلال أيام نهاية الأسبوع، ويمثل هذا العدد قرابة 29% من إجمالي عدد الزوار اليومي المتوقع لمعرض إكسبو».

وسيتم افتتاح مسار 2020 أمام الجمهور في شهر سبتمبر المقبل، والإعلان عن تفاصيل التشغيل لاحقاً، وستستمر هيئة الطرق والمواصلات، من خلال الشركة المشغلة للمترو، بالاختبارات والتجارب التشغيلية في الفترة المقبلة، وينقسم التشغيل التجريبي إلى أربع مراحل، تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتسمى بـ«الاختبار الساكن» ويتم فيها وضع عربة ساكنة من عربات القطار على المسار، ومن ثم إجراء اختبارات عليها تشمل أنظمة الاتصال، وأنظمة التشغيل الآلي، والتيار الكهربائي، وتكييف الهواء، والأجهزة الإلكترونية على متن القطار، وأنظمة الإضاءة، وكذلك التكامل والتنسيق بين مختلف الأنظمة الفرعية ومكوناتها.

والعمل متواصل حالياً في المرحلة الثانية وهي «الاختبار المتحرك»، وتكون من دون ركاب، وتتضمن هذه المرحلة إجراء اختبارات على عدة أنظمة أثناء سير القطار، ويشمل ذلك اختبار أنظمة المحركات والمكابح، واختبارات التحميل، وأنظمة التيار الكهربائي، واختبارات التوافق الكهرومغناطيسي، واختبارات أنظمة التشغيل الآلي للقطار، وأنظمة الاتصالات للقطار، علاوة على اختبار السرعة.

وسيتم في الفترة القليلة المقبلة إجراء المرحلة الثالثة وهي الاختبارات التشغيلية التجريبية.

والمرحلة الرابعة هي التجارب التشغيلية التي تتم من قِبَل مُشغّل القطارات، وتهدف إلى التحقق من جاهزية المشغل قبل البدء بالتشغيل الفعلي للخدمة، وتستغرق 14 يوماً، وتكون من دون ركاب، ويتم في هذه المرحلة التشغيل التجريبي لنظام المترو للتأكد من جميع السيناريوهات التشغيلية المختلفة.أربعة أنماط

وحملت التصاميم الخارجية لمحطات مسار 2020 نمطاً معمارياً متميزاً مطوراً عن تصاميم المحطات التي تم تنفيذها على طول خط المترو الأحمر والأخضر واشتمل تصميم محطات المترو على أربعة أنماط مختلفة، وهي المحطة الأيقونة داخل موقع معرض إكسبو التي صممت على شكل أجنحة الطائرة لتعكس انطلاق مدينة دبي المستقبل نحو الابتكار، والمحطة التبادلية للربط بين مسار 2020 والخط الأحمر لمترو دبي عند محطة جبل علي.

وتتراوح مساحة المحطات العلوية في المسار بين 8100 إلى 8800 متر مربع، فيما تتراوح مساحة المحطتين النفقيتين بين 27000 إلى 28700 متر مربع، وتبلغ مساحة محطة إكسبو 2020 قرابة 18800 متر مربع.

وسيتم توفير خط رئيسي للمترو بين محطة مبنى الركاب رقم (1) ومحطة مبنى الركاب رقم (3) بمطار دبي الدولي ومحطة إكسبو 2020 بالإضافة إلى خطوط للحافلات من محطة إكسبو 2020 إلى مبنى الركاب في مطار آل مكتوم الدولي لتسهيل حركة زوار المعرض من المطارين، وسيتم في المستقبل تمديد مسار 2020 من محطة إكسبو 2020 إلى مطار آل مكتوم الدولي بطول يقارب 3.4 كيلومترات لضمان عملية ربط المطارين بشبكة مترو حديثة.

ويضم مسار 2020 سبع محطات منها محطة تبادلية مع الخط الأحمر، ومحطة في موقع إكسبو، وثلاث محطات مرتفعة ومحطتان نفقيتان.

مطر الطاير: مترو دبي أحد أفكار محمد بن راشد

أكد معالي مطر محمد الطاير أن مشروع مترو دبي عموماً ومسار 2020، هو أحد الأفكار السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بتوفير بنية تحتية عالمية المستوى، انطلاقاً من قناعة سموه الراسخة بأهمية نظام المترو في تحقيق متطلبات النمو العمراني المستقبلي لإمارة دبي، وأن المترو هو بمثابة العمود الفقري لنظام المواصلات الذي يربط مختلف المناطق الحيوية في الإمارة. وقال: «حظي (مسار 2020) بدعم ومتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بدءاً من فكرة المشروع مروراً بالتصميم ثم تنفيذ مختلف الأعمال الرئيسة في المشروع، وصولاً إلى الافتتاح الرسمي».

15 قطاراً لخدمة معرض إكسبو

تضمن عقد تنفيذ مسار 2020، توريد 50 قطاراً، منها 15 قطاراً لخدمة معرض إكسبو، و35 قطاراً لتحسين مستوى الخدمة لمترو دبي، وأجريت العديد من التحسينات على التصميم الداخلي للقطارات الجديدة لتوفير راحة أكثر للركاب وزيادة الطاقة الاستيعابية للعربات، حيث خصصت العربة الأخيرة للنساء والأطفال، وبقي جزء من العربة الأولى للدرجة الذهبية، فيما خُصصت باقي العربات للدرجة الفضية، مع إعادة توزيع المقاعد بطريقة عرضية «Transversal» في الدرجة الذهبية، وطولية «Longitudinal» في الدرجة الفضية وعربة النساء والأطفال، ويسهم هذا التوزيع في زيادة الطاقة الاستيعابية للقطارات بنسبة 8%، بحيث تزيد سعة القطار من 643 راكباً إلى 696 راكباً، وتشمل التحسينات أيضاً تصاميم جديدة للمقابض والإضاءة، واستخدام شاشات العرض الرقمية الحديثة للإعلانات «VBSD»، إضافة إلى وضع خريطة ديناميكية مضاءة لخط المترو ومحطاته، واستخدام نظام الإضاءة الحديثة «LED» الموفر للطاقة، وتعديل تصميم المنطقة المخصصة للأمتعة، بحيث يُمكن استخدامها لوقوف الركاب، وخيار توزيع المقاعد على جانبي القطار، وزيادة عرض الممر بين العربات «Gangway»، كما رُوعي فيها ملاءمتها لأصحاب الهمم، وسهولة وسرعة دخول وخروج الركاب، في حين تم الإبقاء على الشكل الخارجي للقطارات كما هو حالياً في عربات مترو دبي، وذلك حفاظاً على الهوية التصميمية لمترو دبي، باستخدام ألوانه المعروفة لدى الجمهور.

منافع

ويسهم افتتاح مشروع «مسار 2020» في تحقيق العديد من المنافع الفنية والاقتصادية، فعلى المستوى الفني، يسهم في خفض الازدحامات المرورية في المناطق والمحاور التي يخدمها بنسبة تصل إلى 25%، كما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية (CO2) بمعدل 100 ألف طن في عام 2022، يرتفع إلى 170 ألف طن في عام 2030.

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