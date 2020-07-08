«الداخلية» تبحث سبل تعزيز التعاون مع سنغافورة

المصدر: أبوظبي - وام

بحث اجتماع ضم مكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، عبر تقنية الاتصال المرئي مع إدارة التعاون الدولي في وزارة الشؤون الداخلية السنغافورية، مستجدات المشاريع القائمة الثنائية ومشاريع التحالف الأمني الدولي، بالإضافة إلى أفضل الممارسات لدى الوزارتين للتعامل مع التحديات الأمنية التي برزت ونشطت خلال جائحة «كورونا».

يأتي الاجتماع في إطار الحرص على تعزيز واستمرارية التعاون الشرطي والأمني بين الوزارتين في البلدين الصديقين، وسبل تدعيم هذه العلاقة والارتقاء بها، ويعد استمراراً لاتصالات قائمة يقوم بها مكتب الشؤون الدولية مع دول التحالف الأمني خلال فترة جائحة «كورونا»، حيث تم الاتصال سابقاً بإدارات التعاون الدولي لوزارات الداخلية في كل من جمهورية فرنسا، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية سلوفاكيا، ومملكة إسبانيا.

جدير بالذكر أن التحالف الأمني هو مجموعة عمل دولية أطلقت في 2017 تم تأسيسها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية وبعضوية كل من إسبانيا وإيطاليا وسلوفاكيا والبحرين وسنغافورة والمملكة المغربية والسنغال.

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