مبادرات مجتمعية ورياضية ومسابقات ثقافية في «صيف الشهامة»

المصدر: أبوظبي - البيان

تطلق بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع عمليات البلدية الفرعية - مركز بلدية الشهامة، مهرجان (صيف الشهامة عن بعد - 2020)، حيث يمتد المهرجان خمسة أسابيع من 12 يوليو وحتى 15 أغسطس 2020، ويستهدف المهرجان مختلف الفئات العمرية، ويتضمن العديد من البرامج والفعاليات، بهدف استغلال أوقات الإجازة الصيفية بما هو مفيد ونافع، وتنمية قدرات ومهارات المشاركين، وتعزيز التواصل المجتمعي والشراكة المجتمعية الفاعلة.

وأوضحت البلدية أن مهرجان صيف الشهامة هو امتداد للنجاح الكبير الذي حققه في العام الماضي، وجميع الأنشطة والبرامج والمسابقات واللقاءات الخاصة بمهرجان الشهامة لهذا العام ستكون عن بعد من خلال الاطلاع على أجندة المهرجان المتنوعة على الرابط الإلكتروني (https://bit.ly2Z6bTKt )، والتسجيل للراغبين بالمشاركة بفعالياته من خلال الرابط (https://bit.ly/31xtvAz)، والذي سيتم تنفيذه لجميع فعالياته عن بعد من خلال قنوات التواصل والروابط الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وحول أهم برامج وفعاليات المهرجان أوضحت البلدية، أنها حرصت على تنويع برامج (صيف الشهامة) بالعديد من البرامج والفعاليات المختلفة، وقد رصدت لها جوائز تشجيعية وتحفيزية لإبراز المشاركين والفائزين فيها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: برنامج (خلك سليم) وهو يعنى بتنفيذ برامج اللياقة البدنية عن بعد (أون لاين) من خلال مدربات النادي الصحي لمنتزه الشريعة، ويستمر من السبت إلى الخميس ابتداءً من انطلاق المهرجان.

وسيتم تزويد المشاركين بالتمارين عبر إرسال فيديوهات للياقة البدنية لهم، كما يوجد قسم خاص للتجريب للرجال للتدريب والحفاظ على لياقتهم البدنية، ثم مسابقة (اقرأ وارتقِ) وتتضمن حفظ أجزاء من القرآن الكريم، وتستهدف طلبة المدارس من خلال المشاركة بأحد فروع المسابقة لحفظ جزء (عمّ) أو المشاركة بحفظ جزأين وهما (عمّ وتبارك)، وتنظيم مسابقة الشهامة لكرة القدم (بلاي ستيشن) وتلعب من خلال التصفيات وبنظام صعود الفائز، ثم مسابقة (مهارات كروية) وهي بطولة لاستعراض أفضل مهارات التحكم بكرة القدم لأطول فترة ممكنة دون سقوطها وهي متاحة لمختلف الفئات العمرية.

كما يتضمن المهرجان مسابقة (مبتكر) وهي مسابقة لاكتشاف مواهب الطلبة وتشجيعهم على الابتكار والاختراع من خلال إقامة مسابقة (المخترع الصغير) للمرحلة الدراسية للصفوف (10-11- 12)، وتكون من خلال تسجيل مقطع فيديو لعرض الاختراع وشرح كيفية الاستفادة منه وإرساله إلى البلدية، ومسابقة (كتابة قصة) وتختص بالكتاب المبدعين في مجال القصة القصيرة للفئة العمرية من (10 - 18) سنة تحت عنوان (معاً نواجه كورونا).

وأضافت البلدية، أن فعاليات المهرجان تتضمن كذلك برنامج (ميلسنا) وهو برنامج حواري أسبوعي مع مختصين بمجال (الإرشاد الأسري - الثقافة القانونية - منزل أحلامك)، ويتاح هذا البرنامج لمختلف الفئات العمرية، ومن البرامج كذلك برنامج (بيئتي حياتي) ويشمل إعداد وتنفيذ ورش عمل وإقامة مسابقة بمجال إعادة التدوير للصغار والكبار، ثم برنامج (ترشيد الاستهلاك) ويتضمن إعداد وتنفيذ ورشة عمل من خلال مختصين بمحال (ترشيد الاستهلاك للماء والكهرباء - الإنفاق المالي - حفظ النعمة)، وبرنامج (طوّر مهارتك) ويعنى بتعليم مهارات العزف على آلة العود للمبتدئين، للفئات العمرية من 12 سنة فما فوق، وتعليم فنون الطهي مع الشيف حياة الشيباني، للرجال والسيدات.

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