«خيرية الشارقة»: إنجاز 50 % من مسجد درهم الحمد

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أن عمليات البناء لمسجد «درهم الحمد» في منطقة «قطاة» وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن 50 بالمائة ومن المتوقع تسليم المسجد إلى دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة في غضون ستة أشهر.

وقال عبدالله مبارك الدخان الأمين العام لجمعية الشارقة الخيرية، إن المسجد تقرر إنشاؤه بدعم من مشتركي خدمة «درهم الحمد» على مساحة 381 متراً مربعاً وبتكلفة تبلغ 1.6 مليون درهم ويتسع لـ150 مصلياً من الرجال والنساء بالإضافة إلى المرافق الخدمية والصحية.

وأوضح أن المشروع هو نتاج تعاون سائر الجهات في ترسيخ العمل الخيري واستدامته خصوصاً أن بذرة هذا العمل الخيري العظيم كان أساسها هو الدرهم الذي تصدق به المحسنون عبر خدمة درهم الحمد، وهو يمثل فرصة لتشجيع المحسنين للاشتراك في تبرعات الخدمة التي تستقطع درهماً واحداً بشكل يومي.

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