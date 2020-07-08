«كهرباء الشارقة» تنفذ مشروعات تطويرية لشبكات المياه بطول 216 كم

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية لشبكات توزيع المياه في مناطق الإمارة المختلفة تتجاوز أطوالها 216 كم، لضمان توصيل خدمة المياه لجميع المشتركين ومواكبة التوسعات الجديدة، وباستخدام أنابيب مطابقة لأحدث المواصفات العالمية التي تحافظ على البيئة، وتتراوح أقطار خطوط التوزيع ما بين 100 و300 ملم.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز وتقوية شبكات نقل وتوزيع المياه في كافة مناطق إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن مشروعات شبكات المياه الجديدة تأتي ضمن خطط الهيئة ومشروعاتها لتوفير إمدادات المياه في الإمارة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الهيئة شهدت تطوراً في كل قطاعات عملها، وذلك بالتزامن مع الطفرة الاقتصادية والصناعية والحضارية الهائلة التي تشهدها الشارقة بفضل متابعة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فقد تمكنت الهيئة من تنفيذ توسعات ومشاريع تطويرية طموحة لمواكبة مسيرة التنمية الشاملة في مجالات البنى التحتية والطفرة الإنشائية التي تشهدها إمارة الشارقة.

وأكد أن الهيئة تقوم بتنفيذ هذه المشاريع الكبيرة في تمديدات المياه لتواكب التمدد العمراني في كافة المناطق، مشيراً إلى أنه تم التركيز على إنجاز الشبكات في ضاحية السيوح التي تعتبر من أهم المناطق السكنية في إمارة الشارقة، وتشتمل على 20 منطقة، تحتوي كل منها على ما يقارب 800 قطعة أرض، بالإضافة إلى مشاريع إسكانية ضخمة تنفذ من قبل برامج الإسكان المحلية والاتحادية.

كما تم التخطيط لتنفيذ شبكات المياه في عدد من المناطق الأخرى مثل الصجعة الصناعية والفلاح وحوشي والتوسعات في الرحمانية، وبدأ العمل في تطوير شبكة المياه في الصناعية العاشرة ومنطقة الحمرية غرب.

وأوضح المهندس عصام الملا مدير إدارة المياه، أن المشروعات التي أنجزتها الهيئة تضمنت الانتهاء من مشروع تمديد شبكة خطوط توزيع المياه في منطقة السيوح (16) بطول إجمالي 8500 متر، وإنجاز تمديد شبكة المياه لمنطقة السيوح 13 وبطول 24000 متر، كما تم الانتهاء من استكمال تمديد شبكة المياه لمنطقة السيوح 2 وبطول 8000 متر.

وجار العمل في مشروع تمديد شبكة مياه لمنطقة السيوح 10 بطول 24000 متر ونسبة الإنجاز 44% كما يتم العمل في مشروع تمديد شبكة مياه لمنطقة السيوح 11 بطول 24000 متر ونسبة الإنجاز 10%، وجار العمل في مشروع استكمال شبكة المياه في منطقة الصجعة الصناعية بطول 50000 متر وبلغت نسبة الإنجاز 35%.

وتابع: تم الانتهاء من مشروع تمديد شبكة مياه لمنطقة الفلاح (معسكر الفلاح سابقاً) بطول 14000 متر، وجار العمل في مشروع تمديد شبكة مياه لمنطقة الصجعة S2, S3 بطول 14500 متر ونسبة الإنجاز 97% ويتم العمل في مشروع تمديد شبكة مياه لمنطقة حوشي المرحلة الثالثة بطول 18000 متر ونسبة الإنجاز 77%، كما أن العمل جار في مشروع استكمال تمديد شبكة مياه لمناطق الرحمانية 7، 8، 9، 10 بطول إجمالي 31000 متر وبلغت نسبة الإنجاز 15% وبدأ العمل في تطوير شبكة مياه المنطقة الصناعية العاشرة ومنطقة الحمرية غرب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز