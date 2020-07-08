شرطة دبي تطلق دبلوم «الابتكار والمواهب»

المصدر: دبي - البيان

أطلق مجلس الابتكار في شرطة دبي دبلوم «الابتكار والمواهب»، والذي يهدف إلى دعم منظومة الابتكار في شرطة دبي، والتعرف إلى مفاهيم الابتكار المؤسسي والتوجهات الحكومية الحديثة، وأسس إدارة المواهب، والأنظمة والسياسات المتعلقة بالابتكار الشرطي، بما يضمن رفع كفاءة منتسبي شرطة دبي في مجال الابتكار وفقاً لأحدث النماذج والممارسات العالمية الحديثة، وعرض التحديات التي تواجه المؤسسات والمجتمعات والدول في الابتكار.

وقال المقدم الدكتور إبراهيم أحمد سباع المري، رئيس مجلس الابتكار في شرطة دبي: «نسعد بإطلاق دبلوم الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي.

والتأكيد على التزامنا بتأهيل منتسبينا في المجالات الحيوية التي تمثل أولوية لتقدم وريادة المؤسسات، حيث ندرك تماماً أهمية الابتكار في رفع قدرات وكفاءات الأفراد في مجال العمل الشرطي بشتى أنواعه الجنائي والمروري والإداري، وهو الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على استمرار واستدامة التميز والريادة».

ويأتي الدبلوم ليكرس تميز القيادة العامة لشرطة دبي من حيث استثمار الكوادر الداخلية المؤهلة والحاصلة على اعتراف المؤسسات العالمية مثل المنظمة الأمريكية للابتكار GINI و الـ ISO، وذلك لتوليه الإشراف على الدبلوم المهني، ومساهمته في تأهيل المزيد من المنتسبين في المجالات العملية والنظرية.

وتمكينهم من عمليات الدراسة والتحليل المرتبطة بالابتكار بهدف تعزيز قدرات مختلف الوحدات التنظيمية في شرطة دبي، إلى جانب استشراف المستقبل باستخدام أدوات الابتكار وأساليبه العلمية المعتمدة، وإرساء لمنهج شرطة دبي الذي انتهجته في تقديم الجديد والمبتكر والريادة والسبق في مختلف المجالات.

مرحلتا الدبلوم

وتابع المري، إن: «دبلوم الابتكار والمواهب في شرطة دبي يأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وضمن المبادرات التي اعتمدها المجلس للعام 2020، ونتيجة لنتائج قياس جاهزية الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي».

مبيناً أن برنامج الدبلوم يمتد لـ 6 أشهر وينقسم إلى مرحلتين، الأولى محاضرات وتدريب نظري عن بُعد، يتلقى فيه المنتسب معلومات عن التوجهات العالمية للابتكار، والإطار العام لاستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجية شرطة دبي في الابتكار، وكذلك مفاهيم إدارة المواهب، وكيفية القيام بعملية إدارة المواهب لدعم منظومة الابتكار.

وأما المرحلة الثانية فتتمثل في تطبيق المفاهيم النظرية على المشاريع الابتكارية، وذلك من خلال زيارات ميدانية إلى الإدارات العامة ومراكز الشرطة، للوقوف على التحديات الأمنية، وتحويلها إلى مشاريع ابتكارية خاصة بمنتسبي الدبلوم، وكذلك زيارة مختبرات الابتكار في الجامعات الرائدة في الابتكار في الدولة.

وأضاف المري، أن: «عدد المشاركين في الدبلوم بلغ 60 متدرباً من مختلف التخصصات والفئات من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ويشرف على هذا البرنامج مجموعة من المتخصصين في الابتكار في شرطة دبي، وتم تقسيمهم إلى مجموعات تتبنى كل مجموعة مشروع تخرج، ويشرف على كل مجموعة ضابط من ضباط الابتكار في شرطة دبي والمعتمدين من قبل المعهد العالمي للابتكار «GINI» في الولايات المتحدة».

ونوه إلى أن مشاريع التخرج ستعرض على لجنة محايدة تختار اثنين من الفائزين، حيث سيتم منحهما جائزة تتمثل في رحلة علمية إلى أشهر المختبرات العلمية الرائدة في مجال الابتكار.

وأوضح المري، أن برنامج الدبلوم سوف يركز على التطبيقات والمشاريع التي تخدم العمل الشرطي في القيادة العامة لشرطة دبي، والتي بإمكانها أن تحدث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، من خلال التحليل والطرح الذي يسلط الضوء على التحديات الراهنة واستشراف المستقبل في هذا المجال.

وأشار المري، إلى أن جهود مجلس الابتكار أثمرت عن حصول شرطة دبي على الاعتماد العالمي في مجال الابتكار بتصنيف «الريادة»، التصنيف الأعلى من بين 4 تصنيفات يمنحها المعهد العالمي للابتكار «GINI» في الولايات المتحدة، وذلك وفقاً للدرجة التي تحصل عليها المؤسسة في نظام التقييم المعتمد من قبل المعهد.

وكذلك قام المجلس بتأهيل 50 ضابطاً في مجال الابتكار باعتماد من المعهد العالمي للابتكار، حيث حصل 30 ضابطاً على شهادة مدير تنفيذي للابتكار، و20 ضابطاً على شهادة مقيم معتمد للابتكار.

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