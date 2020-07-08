دائرة البلديات والنقل بأبوظبي تعلن استبدال اسم "بين الجسرين - المقطع" باسم "ربدان"

المصدر: أبوظبي - البيان

تنفيذا لأوامر وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعلنت دائرة البلديات والنقل ممثلة ببلدية مدينة أبوظبي عن استبدال اسم منطقة (بين الجسرين - المقطع) التي تقع في أبوظبي باسم "ربدان" ، و(ربدان) اسم خيل يمتلك من سلالتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) ، كما كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة طيب الله ثراه الطاهر يمتلك من سلالة (ربدان) ويوليه رعاية خاصة، ويحث على العناية بهذه الخيول الأصيلة، وإكثارها لتمتد إلى الأجيال القادمة.

وهي سلالة من سلالات الخيول الأصيلة التي تمتلكها أسرة آل نهيان الكرام منذ مئات السنين ، ويعتبر "ربدان" سلالة خيل أصيلة في المنطقة، ويعد الشيخ زايد الأول وذريته من آل نهيان أشهر ملاكها.

وقد ذكر الرحالة الألماني "بورخاردت" نقلاً عن الشيخ زايد الأول عام 1904م أن فرس ربدان من سلالة الخيل الصقلاوية الشهيرة، كما تعد "ربدان رمزا تراثيا أصيلاً ومهماً.

ومن أشهر سلالة (ربدان) خيل الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان حاكم أبوظبي إبان الفترة الممتدة ما بين(1909 - 1855)، فأصبح لها نسل و سلالة معروفة إلى يومنا، وما تزال الإمارات تولي هذه السلالة الرعاية والاهتمام ، لضمان استمراريتها كعنصر تراثي أصيل.

ويعكس الاسم الجديد اهتمام الإمارات العربية المتحدة بالخيول الأصيلة كرمز عربي عريق ، يحمل ويجسد الموروث الثقافي والاجتماعي والتراثي لمجتمع الإمارات.

ضمن الإطار ذاته أعلنت دائرة البلديات والنقل كذلك عن استبدال جزيرة (رأس غراب) في أبوظبي باسم (العالية) والذي يرمز إلى العلو والمقام الرفيع.

ضمن الإطار ذاته دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع المؤسسات والهيئات والجهات المعنية إلى اعتماد الاسم الجديد (ربدان) واسم (العالية) وتبديل كافة اللوحات الإرشادية الدالة على المنطقتين باسميهما الجديدين.

(ربدان)- (العالية) المعاني والقيم

ولغوياً يعني اسم (ربدان) اللون الأبيض الذي يخالطه السواد، ويكون قريباً من الرصاصي .

أما اسم (العالية) فيعني علو المكانة والشأن والمقام الرفيع للشخص بين أقرانه، أو في المجتمع، كما تعني أيضاً أعلى قناة الرمح أو السيف،

ومن المعاني المميزة لاسم (العالية) أيضاً أنها تعني الشريفة.

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