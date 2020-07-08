محمد بن راشد يدشّن التشغيل الرسمي لمسار 2020 لمترو دبي بتكلفة 11 مليار درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات تدعمها مشاريع نوعية وبنية تحتية تُصنّف بين الأعلى كفاءة واعتمادية على مستوى العالم تم تطويرها بعقول إماراتية وخبرات عالمية وفق أفضل المعايير والمواصفات وبما يتوافق مع المستهدفات الرامية إلى منح كل من يعيش على أرض هذا الوطن المعطاء سواء مواطن كان أو مُقيم، ولكل من يحلّ على دولتنا ضيفاً مُكرماً، أفضل نوعيات الحياة وأرقى مستوى من الخدمات التي تضمن للجميع الرفاه والراحة والسعادة على المديين القريب والبعيد.

وقال سموه: "الإمارات أهدافها كبيرة وطموحاتها عالية بعلو همة وعزيمة أبنائها.. واليوم نمضي في مختلف دروب التنمية بثقة ورؤية واضحة وإصرار على بلوغ أرفع مراتب التميز في شتى المجالات.. غايتنا أن نوفر للناس كل ما يضمن لهم راحتهم واستقرارهم وسعادتهم، وأن نؤسس للأجيال القادمة أسباب الرفعة والتقدم والازدهار".

وأضاف سموه: "العالم اليوم مُقبل على مرحلة جديدة ربما لم يستعد لها البعض.. لكن استراتيجيتنا قائمة على حسن الاستعداد للمستقبل بتخطيط مُحكم يضع في الحسبان كافة الاحتمالات، ولدينا رصيد من الخطط والعقول والكفاءات ما يعيننا على اجتياز هذه المرحلة الاستثنائية على مستوى العالم... فنحن نمتلك القدرة والخبرة للتعامل مع كل المتغيرات لمواصلة العمل وتفادي المعوقات واكتشاف الفرص وتعظيم النتائج وصولاً إلى الغد المأمول".

جاء ذلك خلال تدشين صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، التشغيل الرسمي لمسار 2020 لمترو دبي، الذي يمتد من محطة "جبل علي" على الخط الأحمر إلى محطة "إكسبو 2020"، بطول 15 كيلومتراً، ويضم سبع محطات، بتكلفة بلغت 11 مليار درهم، وسيتم افتتاح المسار للجمهور في شهر سبتمبر المقبل.