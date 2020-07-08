محمد بن راشد مدشناً الخط الأحمر لمترو دبي: هذه دبي.. نقول ما نفعل ونفعل ما نقول

المصدر: البيان الإلكتروني

دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم امتداد الخط الأحمر لمترو دبي بتكلفة 11 مليار درهم.

وقال سموه عبر تغريدة في حسابه الرسمي تويتر: "أعلنا قبل 47 شهراً عن امتداد الخط الأحمر لمترو دبي بتكلفة 11 مليار درهم. واليوم ندشن مشروعنا. 50 قطاراً. 7 محطات. 125 ألف راكب يومياً. 12 ألف مهندس وفني و 80 مليون ساعة عمل لننجز عملنا في وقته كما وعدنا. نقول ما نفعل. ونفعل ما نقول. هذه دبي".

#محمد_بن_راشد: أعلنا قبل 47 شهراً عن امتداد الخط الأحمر لمترو دبي بتكلفة 11 مليار درهم.. واليوم ندشن مشروعنا.. 50 قطارًا .. 7 محطات .. 125 ألف راكب يومياً.. 12 ألف مهندس وفني و 80 مليون ساعة عمل لننجز عملنا في وقته كما وعدنا .. نقول ما نفعل .. ونفعل ما نقول.. هذه دبي .. pic.twitter.com/TEieKLPpUb — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2020

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