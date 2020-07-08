المستشفى الميداني في دبي يودّع آخر مصاب بـ «كورونا»

المصدر: دبي ــ البيان

احتفى المستشفى الميداني بمركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض، بتعافي آخر مريض بـ«كورونا» وهو ياباني الجنسية، حيث تم إغلاق المستشفى.

وقالت الدكتورة رحاب البلوشي المدير الطبي للمستشفى الميداني، طبيبة أمراض الدم وزراعة النخاع، لـ«البيان» على هامش الاحتفال بإخراج آخر مريض، وهو الياباني هيروكي فوجيتا، بأن 3 % فقط من المرضى تم تحويلهم لاحقاً للمستشفيات لحاجتهم للمزيد من التشخيص والعلاج.

وكشفت الدكتورة البلوشي أن عدد مرضى (كوفيد 19)، الذين تم استقبالهم وعلاجهم في المستشفى الميداني بمركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض وصل إلى 1270 مريضاً من 31 جنسية مقيمة من أعمار متفاوتة وجميعهم من الرجال. وقال هيروكي فوجيتا، آخر مريض ياباني يخرج من المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي: إنه يشعر وهو يغادر المستشفى بحياة جديدة قد كتبت له لكثرة ما سمعه عن خطورة المرض.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز