اهتمام إعلامي عالمي بعودة النشاط السياحي إلى دبي

المصدر: دبي - وائل الخطيب، سيد صالح

اهتمت أكثر من وسيلة إعلامية عالمية بتغطية خبر عودة النشاط السياحي إلى دبي أمس، بعد فترة توقف ناهزت الأربعة أشهر بسبب تفشي فيروس «كورونا» المُستجد، المعروف أيضاً باسم جائحة «كوفيد 19»، في مختلف أنحاء العالم.

وكانت قناة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية أبرز من رصد عودة السياح إلى دبي، فنشرت أمس على موقعها الشبكي تقريراً خاصاً بعنوان «دبي تعيد فتح أبوابها أمام السياح بأمل إنعاش القطاع»، وذكرت في تقريرها أن دبي تستقبل السياح مجدداً بإجراءات احترازية صارمة لضمان المحافظة على صحتهم وسلامتهم.

ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية تقريراً مفصلاً عن كافة التدابير الوقائية التي يتعين على زوار دبي الدوليين الالتزام بها عند عودتهم إلى دبي، وذلك كي لا يقعوا تحت طائلة القانون، الذي وصفته بالصارم.

وننتقل إلى صحيفة بريطانية أخرى، وهي «اكسبريس»، والتي اهتمت هي الأخرى بعودة السياحة إلى دبي، ونشرت عنه تقريراً بعنوان «عطلات دبي: الإمارات تفتح للسياح البريطانيين اليوم بينما تستأنف الرحلات الجوية وتفصح عن قواعد جديدة».

وناشدت الصحيفة في تقريرها السياح البريطانيين العائدين لزيارة الإمارات مجدداً الالتزام بالقواعد الجديدة التي فرضتها السلطات الإماراتية لضمان سلامة السياح.

ولا زلنا مع الصحف البريطانية، حيث تناولت صحيفة «اندبندنت» الأمر من زاوية مختلفة، حيث نشرت دليلاً شاملاً لكل من يرغب بزيارة دبي الصيف الجاري، تزامناً مع استئناف النشاط السياحي في الإمارة.

وغطى الدليل كافة الجوانب المتعلقة بالسفر إلى دبي، بدءاً من الفئات العمرية المسموح لها بزيارة دبي في ظل القواعد الجديدة، مروراً بالتدابير الاحترازية، وانتهاءً بأبرز الوجهات السياحية والمعالم الترفيهية التي أعادت استقبال الزوار في دبي.

وفي كندا، اهتمت إذاعة «سي كيه إن دبليو فانكوفر» بالخبر وأفردت له تقريراً خاصاً على موقعها الشبكي. وفي الصين، نشرت صحيفة «ماكاو بزنس» تقريراً بعنوان «دبي تعيد فتح أبوابها للسياح بعد إغلاق طويل».

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) في تقرير لها أمس: تُعتبر السياحة شريان حياة لإمارة دبي منذ أكثر من عقدين، وقد استقبلت أكثر من 16,7 مليون زائر العام الماضي. وقبل أن يتسبّب الوباء بشلل على مستوى العالم، كان الهدف الوصول إلى 20 مليون زائر هذا العام، ويبدأ موسم الذروة عادة في أكتوبر.

من جهتها، قالت صحيفة واشنطن بوست في تعليقها على شروع دبي بفتح أبوابها أمام الزوار، إن هذه المدينة العالمية تسعى إلى جذب السياح وعودتهم إلى شواطئها ومراكز التسوق الفخمة التي تعج بها، من خلال طمأنتهم أن دبي آمنة، مع عودة فتح الباب أمام السياحة الدولية.

انتعاش

وأعرب عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للسياحة والتسويق، عن ثقته في عودة قطاع السياحة في دبي إلى انتعاشه المعهود، بعد أن شهد توقفاً لفترة ناهزت أربعة أشهر بسبب تفشي فيروس «كورونا» المُستجد في مختلف أنحاء العالم.

وأجرى كاظم مقابلة افتراضية أمس مع برنامج «كابيتال كوننيكشن» التلفزيوني عبر شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، بمناسبة عودة دبي لاستقبال السياح مجدداً بدءاً من أمس.

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