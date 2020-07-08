محمد الحمادي يستعرض تجربته المهنية مع طلبة الجامعات

المصدر: (أبوظبي - وام)

شارك محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في جلسة افتراضية، مع مجموعة من طلاب الجامعات على مستوى الدولة، بهدف إطلاعهم على الدروس المستفادة من وحي خبراته ومسيرته المهنية، ومشاركتها مع الجيل المقبل من الشباب وقادة المستقبل، في سبيل تحفيزهم على تبني نهج الابتكار، والتعامل مع التحديات القادمة.

جرى عقد الجلسة الافتراضية، أمس، تحت عنوان «تحويل التحديات إلى فرص»، بمشاركة طلبة عدد من الجامعات، أبرزها جامعة أبوظبي، وجامعة خليفة، وجامعة السوربون - أبوظبي، وجامعة نيويورك - أبوظبي.

وتأتي مشاركة محمد إبراهيم الحمادي في هذه الجلسات التفاعلية، في إطار التزامه بضرورة مشاركة المعرفة ومسيرة التطور الشخصي والمهني، مع فئة الشباب بالدولة.

وسلط الحمادي، خلال الجلسة، الضوء على تجربته المهنية منذ مرحلة التخرج، وصولاً إلى مساهماته في دعم التطوير بالدولة، ضمن قطاع الطاقة النووية السلمية، وشارك الطلاب الدروس المستفادة، خاصة تبني نهج «تحويل التحديات إلى فرص»، والتخصص المهني، والبحث عن مكان العمل المناسب، وأخيراً، التركيز على وضع الأهداف والخطط بشكل دوري.

وقال الحمادي: «يقوم قطاع الطاقة النووية السلمية، على أساس مشاركة الدروس المستفادة، ولهذا السبب، يسعدني أن أكون معكم اليوم، وبصفتكم الجيل المقبل وقادة المستقبل، من المهم أن تتعلموا ضرورة التعامل مع كل تحدٍ باعتباره فرصة للابتكار، وتوفير الحلول التي تسهم في تعزيز مسيرة تطورنا، اجتماعياً واقتصادياً».

وأضاف: «تقع على عاتقنا جميعاً، مسؤولية دعم طموحات من حولنا، ويسعدني مشاركة خبراتي ونقل معرفتي إلى الجيل المقبل».. وأوضح أن محطات براكة للطاقة النووية السلمية، ستسهم في تعزيز مسيرة التطور لدولة الإمارات، من خلال المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع الطاقة الكهربائية، وزيادة إمدادات الكهرباء، ففي دولة الإمارات وحدها، ستعمل محطات براكة على خفض الانبعاثات الكربونية، بما يعادل سحب 3.2 ملايين سيارة من الطرقات في الدولة سنوياً.

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