خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون حاكم عام جزر سليمان بيوم الاستقلال

المصدر: (أبوظبي - وام )

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى السير ديفيد فوناكي الحاكم العام لجزر سليمان وذلك بمناسبة يوم استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى السير ديفيد فوناكي.وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ماناسيه سوغافاري رئيس وزراء جزر سليمان.

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