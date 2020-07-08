إقبال واسع على خيمة فحص «كوفيد 19» بـ«التعاون» في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، افتتاح مركز فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، صباح أمس، بمنطقة التعاون في الشارقة للفئة السكانية مجاناً، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وإدارة الطب الوقائي، حيث شهدت إقبالاً واسعاً من مختلف فئات الجمهور، لافتاً إلى وضع خطة محكمة لعملية إجراء الفحص لكافة ساكني الشارقة على مدار 10 أيام متتالية.

وأوضح أن الفحوص سوف تجرى لكافة المقيمين بالإمارة بحسب المناطق المحددة، ويستثنى منها ما دون الـ18 عاماً، ليتسنى لفئة البالغين من عمر 18 سنة فما فوق من سكان المنطقة إجراء الفحص المجاني، على أن يحضر المفحوص للخيمة، ويبرز بطاقة الهوية الإماراتية، إلى جانب نص الرسالة المرسلة إلى هاتفه المتنقل، حيث أبلغت الشرطة سكان المنطقة عبر رسائل نصية تضم جميع المعلومات والاشتراطات التي يجب الاطلاع عليها، ومواعيد الفحوص.

وقال الشامسي: إن عمليات الفحص المجانية في الإمارة استهلت بمنطقة النهدة من خلال خيمتين متنقلتين في حديقة النهدة تستقبلان 1200 شخص يومياً، كأول خطوة للمناطق السكنية بالإمارة، على أن يتم استكمال إجراء الفحوص في بقية مناطق الإمارة وفق جدول محدد، واشتراطات وضعت لضمان الوقاية والسلامة لجميع المقيمين في إمارة الشارقة، كما أنه ووفق الخطة ستنتقل الفرق لعدة مناطقة مختلفة، لتشمل على التسلسل منطقة القاسمية، ومنطقة النباعة، وكذلك منطقة البوطينة، إلى حين الانتهاء من جميع مناطق الإمارة، بحيث تستقر خيمة الفحص المتنقلة في المنطقة مدة أقصاها 10 أيام، لإجراء الفحوص، كما أن أوقات الفحص المحددة سوف تستمر على مدار ساعات متواصلة بدءاً من العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً، بشكل يومي مدة 10 أيام.

من جهته، أكد محمد الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية أن خيمة منطقة التعاون المجاورة لإكسبو الشارقة شهدت صباح أمس إقبالاً واسعاً من مختلف الساكنين في منطقة التعاون بالشارقة، وهي تعمل على استقبال كافة الساكنين لإجراء فحص (كوفيد 19) بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، فيتم المسح الميداني لكافة القاطنين بالإمارة كإجراء احترازي ووقائي، فتم تقسيم المناطق حسب الكثافة السكنية، إضافة إلى إرسال رسائل نصية لكافة الساكنين من خلال شرطة الشارقة حتى يكونوا موجودين للفحص.

وقال الزرعوني: إن هناك عيادة طبية متنقلة تعمل على زيارة المناطق الصناعية للكشف على العاملين بالورش المهنية للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، كما يتم فحص ما بين 1500 – 2000 شخص يومياً، إضافة إلى العيادة الطبية المتنقلة التي تزور المناطق الصناعية ميدانياً.

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