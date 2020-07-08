ذياب بن محمد بن زايد: الابتكار يدعم التنمية الشاملة للأطفال

المصدر: أبوظبي - وام

اطلع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، على نتائج أنشطة الدورة الأولى للبرنامج المخصص للشركات الناشئة في ختام فعالياتها ضمن مبادرة «أنجال ز»، وذلك بمشاركة خمس شركات تم ترشيحها للبرنامج.

وأكد سموه أهمية الابتكار في دعم التنمية الشاملة للأطفال وتمكينهم والوالدين من تحقيق النجاح، لافتاً إلى أن استكمال الشركات الناشئة الخمس المشاركة في برنامج «أنجال ز» المحفز للابتكار لمتطلبات البرنامج يعد خطوة مهمة على طريق تشجيع رواد الأعمال على تقديم حلول مبتكرة في هذا المجال ونموذجاً رائداً في الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتنمية الطفولة المبكرة.

وأشار سموه إلى أن هذه الشركات تعتبر مزوداً للأدوات التي تشجع ازدهار الأطفال الصغار في جميع أنحاء الدولة وتدعم مستقبلهم من خلال التوسع في تبني ودعم الابتكارات التي تدخل حياة الكثير من الناس وتؤثر فيها والقائمة على تقنيات متجددة واستراتيجيات عمل تسهل وصولها إلى أكبر قدر من المستخدمين وتعزيز دور هذه الشركات لمواصلة تحسين خدماتها وتخفيض مصاريفها التشغيلية، مؤكداً أهمية الدور الرائد الذي تؤديه هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة باعتبارها جهة حكومية في تغيير نظرة المجتمع إلى احتياجات الأطفال الصغار وأساليب تلبيتها.

حلول مبتكرة

ونوه سموه إلى دور برنامج «أنجال ز» في دعم الابتكار وتشجيع رواد الأعمال على تقديم حلول مبتكرة في مجال تنمية الطفولة المبكرة باعتبار البرنامج إحدى الوسائل المتعددة التي تعتمدها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة لتشجيع استخدام الحلول المبنية على البيانات في توسيع إمكاناتها ودعم التنمية الشاملة للأطفال من أجل تنسيق لوضع السياسات والاستراتيجيات والاعتماد على الأبحاث والبيانات والأدلة العلمية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية الطفولة المبكرة لتمكين الأطفال الصغار والوالدين من بناء أجيال المستقبل.

كانت «هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة» قد أطلقت برنامج «أنجال ز» بهدف تمكين الشركات الناشئة في مختلف أنحاء العالم من توفير حلولها في إمارة أبوظبي بما يتناسب مع احتياجات الأطفال فيها التزاماً منها بدعم المبتكرين في مجال الطفولة المبكرة ودعم التنمية الشاملة للأطفال في أبوظبي وتمكين الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم في هذا المجال من توسيع انتشارها.

وجاءت هذه المبادرة الرائدة ضمن برنامج «أنجال ز» تنفيذاً لتوجيهات سموه وتلقت المبادرة 124 طلباً من شركات إماراتية ناشئة وأخرى من أنحاء العالم من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وجواتيمالا والمكسيك والمملكة المتحدة.

وبعد دراسة الطلبات الأولية تم اختيار 20 طلباً للانتقال إلى المرحلة الثانية والتي خضع فيها كل طلب إلى عملية تقييم شاملة تضمنت تحليلاً كاملاً للمواد المقدمة ومقابلات تحليلية تم بناء على نتائج كل منهما اختيار الشركات الناشئة الخمس التي شاركت في البرنامج على مدى 8 أسابيع.

وركز البرنامج الخاص بالمجموعة الأولى على توفير المحتوى المحلي، وتلقت كلٌ من الشركات الناشئة المختارة منحة بلغت قيمتها 60 ألف دولار وبرنامجا تدريبيا مكثفا.

تأهيل

تضمنت اشتراطات «أنجال ز» تأهيل خريجين مواطنين للمشاركة والعمل مع الشركات الناشئة والاستفادة من التجربة بهدف تمكينهم من البدء في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل في مجالات الطفولة المبكرة وريادة الأعمال، حيث استفاد أكثر من 30 طالباً وطالبة وتنافسوا على مسابقة لأفضل فريق يقدم عملاً لفكرة مبتكرة.

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