بحث التعاون الأمني بين الإمارات وأمريكا

المصدر: أبوظبي - وام

بحث اللواء سعيد راكان الراشدي، مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، خلال لقائه بمكتبه ويليام باف الملحق الإقليمي لإدارة تحقيقات الأمن القومي في السفارة الأمريكية بأبوظبي، عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتعاون الأمني.ويأتي اللقاء في إطار تعزيز ودعم العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في مجال أمن وحماية الحدود.

ومن جانبه، أشاد الملحق الأمريكي بالدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والجهود الحكومية لاحتوائه من خلال تحرك استباقي يعتمد على اتخاذ سياسات وقرارات وإجراءات ووضع خطط عمل وسياسات وآليات تغطي القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والخدمية، واصفاً جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد بأنه تجربة تستحق الإشادة في التعامل مع أزمة «كوفيد 19».

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