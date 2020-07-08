إنجاز صفقة تمويل «الفجيرة لتوليد الكهرباء»بــ 4.2 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) أمس، عن إنجاز صفقة تمويل لإنشاء محطة الفجيرة F3، والتي تعد أكبر محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز في الدولة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 4.2 مليارات درهم، حيث ستبلغ قدرتها الإنتاجية 2.4 جيجاواط، وهو ما يعادل توفير الكهرباء لـ380 ألف منزل في الدولة، ومن المتوقع أن تبدأ المحطة بالإنتاج الأولي بحلول صيف 2022 على أن تصل إلى قدرتها الإنتاجية الكاملة بحلول صيف 2023.

ويأتي إنجاز صفقة التمويل هذه، بعد توقيع اتفاقية شراء الطاقة واتفاقيّة المساهمين في كلٍ من مؤسسة أبوظبي للطاقة، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، وشركة «ماروبيني» اليابانيّة.

وستمتلك كلٌ من «طاقة» و«مبادلة» حصة 60% في المشروع، في حين ستمتلك شركة «ماروبيني» اليابانية الـ 40% المتبقية.

وتعتمد محطة الفجيرة F3 على أحدث تقنيات التوربينات الغازية من الفئة «JAC» التي توفرها شركة «ميتسوبيشي لأنظمة الطاقة الثقيلة»، لتعمل بنظامٍ يعد الأكثر كفاءة في المنطقة فور إنشائها، وستكون تكلفة المشروع بتمويل خارجي من مجموعة من المصارف التجاريّة الدولية متعدّدة الأطراف بما في ذلك «بنك اليابان للتعاون الدولي»، و«بنك بي إن بي باريبا»، و«بنك ميزوهو»، و«مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية اليابانية»، و«سوميتومو ترست بنك»، و«بنك ستاندرد تشارترد».

كفاءة

وقال فريد العولقي، الذي تم تعيينه مؤخراً في منصب المدير التنفيذي لعمليات توليد الطاقة في شركة «طاقة»: «تعد محطة الفجيرة F3 لإنتاج الطاقة مشروعاً آخر من المشاريع المهمّة لطاقة ولشركاتها المولّدة للطاقة، بعد عملية دمج الأصول في مؤسسة أبوظبي للطاقة وستكون أكبر محطة طاقة تعمل بالغاز في الإمارات، واستخدامها تقنيات الدورة المركبة المتقدمة يجعلها واحدة من أكثر محطات الطاقة كفاءة في المنطقة كما أن الإعلان عن إنجاز صفقة تمويل هذا المشروع سيسرّع عملية التحوّل في قطاع المياه والطاقة، في الوقت الذي تواصل فيه طاقة تحقيق تقدم كبير في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجيّة في دولة الإمارات العربية المتحدة».

ومن جهته، قال محمد الحريمل الشامسي، مدير قطاع المرافق الحيوية في «مبادلة»: «يقدم مشروع محطة الفجيرة (F3) دليلاً آخر على إمكانات دولتنا وقدرتها على تجاوز التحديات الصعبة والاستمرار في تلبية احتياجات مجتمعنا. إن إنجاز صفقة تمويل مشروع بهذا الحجم لا يعكس فقط الجدوى الاقتصادية للمشروع، بل يؤكد قوة الجهات المشاركة، ونحن في مبادلة فخورون بالتعاون مع طاقة وشركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة ماروبيني في تنفيذ هذا المشروع، الذي يعد من أهم مشاريع البنية التحتية في الدولة».

وقال ساتورو هارادا، الرئيس التنفيذي للعمليات في قسم أعمال الطاقة في شركة «ماروبيني» اليابانية: «يعد مشروع تطوير محطة الفجيرة F3 الريادي، سادس مشاريع إنتاج الطاقة بنظام المنتج المستقل التي تقوم الشركة بتنفيذها في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة».

شروط

ومن جانبه، قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «إن إنجاز صفقة تمويل هذا المشروع يُعد إنجازاً مهماً سيمكننا من البدء بأعمال بناء المحطة، حيث عكست الشروط المالية للتمويل مستوى عالياً من التنافسية لم نشهده في أبوظبي من قبل. لقد نجحنا في بناء شراكات مثمرة أسهمت في تمكين شركة مياه وكهرباء الإمارات من المضي قدماً في تنفيذ مشاريع كبرى ولعب دور محوري في تحقيق الاستدامة والارتقاء بمعايير كفاءة الطاقة».

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