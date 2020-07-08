«اتحادية الكهرباء» تنجز مليوني معاملة خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - وائل نعيم

بلغ عدد مستخدمي الخدمات الإلكترونية والذكية في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء نحو 300 ألف مستخدم، أجروا أكثر من مليوني معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري للحصول على 9 خدمات متعددة.

وقال محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لــ«البيان» إن خدمة سداد الرسوم تمثل العدد الأكبر من المعاملات خلال النصف الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أن المعاملات في خدمة «تفعيل الخدمة للمستهلك الجديد» بلغت أكثر من 28 ألف معاملة، فيما بلغت المعاملات في خدمة «إصدار شهادة براءة الذمة» 16 ألفاً و500 معاملة، تليها خدمة «إصدار شهادة خلو الأرض من الخدمات» بنحو 15 ألف معاملة، وبلغت معاملات خدمة «اعتماد المخططات الفنية» 8 آلاف معاملة، ومعاملات خدمات التوصيل 4 آلاف معاملة.

وأشار محمد صالح إلى أن إجمالي عدد الاستفسارات خلال النصف الأول من العام الجاري 10 آلاف و600 استفسار، تم التعامل معها بشكل كامل تم إقفال 97% منها، أما الملاحظات الواردة خلال نفس الفترة، فبلغ عددها 6 آلاف و800 ملاحظة، تم التعامل معها كلها وإقفال ما نسبته 93% منها.

جهود

وتعمل الهيئة على تقديم خدمات الكهرباء والماء بمستويات متميزة، وتطوير البنية التحتية لمرافق الكهرباء والماء لتلبية الاحتياجات المتنامية في الإمارات التي تشرف عليها الهيئة، وترشيد استخدام الكهرباء والماء بما يعزز التنمية المستدامة، واستدامة التميز في تقديم خدمات الكهرباء والماء للمتعاملين ووفقاً لأعلى المعايير من خلال السعي إلى طرح كافة الخدمات إلكترونياً لتلبية كافة احتياجاتهم بأسهل وأسرع الطرق لتحقيق هدفنا المتمثل في رفع مستوى رضا المتعامل، وحتى يكون إضافة حقيقية لجهود الهيئة الحثيثة في مجال تحسين المستوى النوعي لخدماتها، وسعيها الدائم للارتقاء بكافة خدماتها للمتعاملين.

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