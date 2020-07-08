4 دورات نظمتها «طرق دبي» عن مستقبل النقل

المصدر: دبي- البيان

عقد مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنقل المتميز، مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، في النصف الأول من العام الجاري، 4 دورات متخصصة، عن طريق الاتصال عن بُعد، وذلك بمشاركة 36 متدرباً من مختلف الجهات والقطاعات العاملة في قطاع النقل والمواصلات حول العالم، وتضمنت هذه الدورات، كذلك، مشاركة 28 موظفاً من الهيئة، يمثلون مختلف المؤسسات والقطاعات التابعة لها، وتناولت الدورات، سلسلة من المواضيع التي تعنى بمستقبل النقل العام والاتجاهات، والرقمنة، وسبل استغلال الذكاء الاصطناعي في مركبات الأجرة، وكذلك خدمات الحافلات عن الطلب، والخدمات المشتركة في قطاع المواصلات.

ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم، جراء جائحة «كورونا»، قام مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنقل المتميز، مع هيئة الطرق والمواصلات، بتوفير الحلول البديلة، وجدولة أجندته التدريبية، في سبيل نقل المعرفة والتجارب المستفادة عالمياً، عبر تقنية الاتصال عن بعد.

أنشطة

وقال محمد عبيد الملا عضو مجلس مديري هيئة الطرق والمواصلات، رئيس اللجنة التنسيقية للإشراف على أعمال مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنقل المتميز مع الهيئة: «انطلاقاً من حرص المركز على استدامة نقل المعرفة، سعينا إلى مواصلة الفعاليات والأنشطة وورش العمل، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وعقد الدورات والبرامج التدريبية، عبر تقنية الاتصال عن بعد، وجرى التعديل على سلسلة من البرامج التدريبية، بحسب الأوضاع الحالية، ومتطلبات قطاع النقل على الصعيدين المحلي والعالمي».

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