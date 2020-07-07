عبدالله بن زايد ووزير خارجية إثيوبيا يبحثان علاقات الصداقة وجهود مكافحة كورونا

المصدر: وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي جيدو أندارجاشيو وزير خارجية إثيوبيا علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ومنها التجارية والاستثمارية والصحية والأمن الغذائي.

كما تناول الاتصال الهاتفي عددا من ‎القضايا الإقليمية والدولية ومجمل المستجدات والتطورات الراهنة ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بشكل عام وفي قارة أفريقيا على وجه الخصوص.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة ترتبطان بعلاقات تاريخية متميزة، مشيرا إلى الحرص على تعزيز مجالات التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه أكد معالي جيدو أندارجاشيو تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات وذلك انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.

وثمن معاليه دعم دولة الإمارات لبلاده لمساعدتها على مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

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