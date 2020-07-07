تنويه مهم من وزارة الصحة الإماراتية

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

وجهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عناية الجمهور الكريم بضرورة تحري الدقة واتباع الإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والهيئات الصحية في الإمارات، وعدم تداول الإشاعات أو أية معلومات لم تصدر عن الجهات المعنية الرسمية.

 

كلمات دالة:
  • وزارة الصحة ووقاية المجتمع،
  • الجهات المعنية،
  • تداول المعلومات،
  • الإجراءات الاحترازية
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