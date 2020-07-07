تنويه مهم من وزارة الصحة الإماراتية

المصدر: البيان الإلكتروني

وجهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عناية الجمهور الكريم بضرورة تحري الدقة واتباع الإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والهيئات الصحية في الإمارات، وعدم تداول الإشاعات أو أية معلومات لم تصدر عن الجهات المعنية الرسمية.

نوجه عناية الجمهور الكريم بضرورة تحري الدقة واتباع الاجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والهيئات الصحية في الدولة، وعدم تداول الإشاعات أو أية معلومات لم تصدر عن الجهات المعنية الرسمية#ملتزمون_يا_وطن#فيروس_كورونا_المستجد #كوفيد19#وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات pic.twitter.com/oK6ZBa628l — وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) July 7, 2020

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