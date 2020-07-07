قائد شرطة رأس الخيمة: الهيكل الجديد لحكومة الإمارات استشراف لمستقبل واعد

المصدر: البيان - رأس الخيمة

أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة أن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - يعد استشرافاً واعداً لحكومة مستقبلية مرنة هدفها تعزيز منجزات الوطن ومكتسباته في كافة المجالات، مشيراً إلى أن التغييرات الهيكلية الجديدة من شأنها أن تضع الدولة في مقدمة الدول والحكومات الأكثر تفاعلاً ومواكبة للمتغيرات والدفع بمسيرة التنمية الشاملة والخدمية إلى آفاق أرحب من التطور والتميز.

وأضاف إن تطلعات الحكومة وأهدافها وملامح نجاحها تنبثق من الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث يؤكد سموه أن التغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة القادمة.

وتابع إن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات يعد انطلاقة واعدة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً تعززه فرص التنمية المستدامة في كافة القطاعات، فالجهود متواصلة لاستشراف المستقبل لتكون الإمارات منارة ونموذجاً يحتذى به للكثير من دول العالم.

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