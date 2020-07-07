بلدية أبوظبي تنظم برامج وفعاليات صيفية عن بعد في مدينة زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع عمليات البلدية الفرعية - بلدية مدينة زايد العديد من الفعاليات والبرامج الصيفية (عن بعد)، حيث تستمر الفعاليات حتى 30 يوليو الجاري.

وتستهدف الفعاليات مختلف فئات المجتمع من الأهالي والطلاب، والعمال، بهدف استثمار أوقات الإجازة الصيفية بما هو مفيد ونافع، وتنمية قدرات ومهارات المشاركين عن بعد، وتعزيز التواصل المجتمعي والشراكة المجتمعية.

وأوضحت البلدية أن جميع الأنشطة والبرامج والمسابقات واللقاءات ستكون (عن بعد) من خلال تطبيق (تيمز)، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وحول أهم البرامج والفعاليات الصيفية أكد مركز بلدية مدينة زايد أنها حافلة بالعديد من البرامج ومنها:

مبادرة (معلومات تهمك) وهي عبارة عن رسائل يتم إرسالها إلى الأهالي بصورة أسبوعية تتضمن معلومات رياضية وثقافية لتعزيز الجانب الرياضي وتشجيع الأهالي على ممارسة الرياضة، ومبادرة (قراءة قصة)، وهي عبارة عن قراءة قصة هادفة (لايف) مع الطلاب وذلك لتشجيعهم على القراءة مع طرح أسئلة في نهاية الورشة، ومبادرة (سقياهم) وتشمل توزيع عبوات الماء الباردة على العمال في المواقع مع الالتزام بالاحترازات والإرشادات في التباعد مدة أربعة أسابيع.

ومبادرة توعية حول الإجراءات الوقائية لمرض (كورونا) وهي ورشة (لايف) مع الطلاب عن طريق مستشفى بارين وذلك لتوعيتهم بالأمور الوقائية مثل (غسل اليدين - التباعد - عدم الخروج من المنزل - الأعراض)، ومبادرة (شكراً الخط الأول من الأطباء) وهي عبارة عن فيديوهات يتم تسجيلها من قبل الطلاب لشكر الخط الأول على ما قدموه خلال هذه الفترة ويتم نشر هذه المقاطع في برامج التواصل.

ومن المبادرات أيضاً مبادرة (شاركنا بمواهبك) وهي مبادرة يتم من خلالها عمل فيديو قصير لطلبة المدارس لعرض مواهبهم ونشرها على برامج التواصل وبرامج المدرسة لتشجيع الطلبة على ممارسة الرياضة والمواهب الأخرى، ومبادرة (مسابقة تلوين رسمة الإلكترونية) وهي مسابقة تلوين لرسوم تم إعدادها من قبل البلدية (كمثال شعار البلدية – مبنى البلدية وغيرها) وسيتم اختيار أفضل تلوين لعرضه على برامج التواصل، و(مسابقة طلبة التعلم الذكي) وغيرها من المبادرات.

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