شرطة رأس الخيمة تنفذ مبادرة «رد الجميل»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نفذت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من خلال إدارة الشرطة المجتمعية بالتعاون مع فرعها الجغرافي بمركز شرطة المدينة الشامل مبادرة «رد الجميل» التي جاءت من تنظيم فريق وولفز بايكرز للدراجات النارية وهدفت إلى توجيه الشكر والعرفان لفئة العمال الذين يعملون في المنشآت الخارجية وتحت أشعة الشمس المباشرة للتخفيف عنهم.

بالإضافة إلى توعيتهم بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة خلال العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكد العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية برأس الخيمة أن تنفيذ الإدارة لهذه المبادرة مع الفريق جاء من منطلق دعم مسؤوليتها تجاه جميع أفراد المجتمع والحرص على ترسيخ قيم الإخاء الاجتماعي بين فئات المجتمع والقيم الإنسانية وتقديم كل صور العون والشكر للآخرين على جهودهم ودورهم الإيجابي والفعال في مسيرة التنمية والازدهار وإسهامهم الكبير في عملية التطوير والبناء.

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