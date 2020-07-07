مركز «تريندز» يدشن وحدة جديدة لاستطلاعات الرأي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

دشن مركز تريندز للبحوث والاستشارات مؤخراً وحدة جديدة لاستطلاعات الرأي تُعنى بجمع البيانات وتحليلها، وإجراء استطلاعات الرأي والمسوحات العامة حول القضايا والتطورات المعاصرة في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية والاجتماعية.

وتهدف وحدة استطلاعات الرأي الجديدة إلى إجراء المسوحات الميدانية واستطلاعات الرأي العام للتعرف على الظروف المعيشية للسكان وآرائهم حول الخدمات والسياسات العامة، وتحليل السياسات الاجتماعية والاقتصادية لضمان ترشيد نموذج التنمية.

كما تستهدف الوحدة الجديدة دراسة مختلف الظواهر الاجتماعية التي لها تداعيات على المجتمع، وتقديم حلول واقعية لها، ورصد اتجاهات الرأي العام حول القضايا التي تستأثر باهتمامه، والاستفادة من نتائج هذه المسوحات الميدانية في بناء قاعدة بيانات ومعلومات تفيد الباحثين والأكاديميين.

وأكد الدكتور محمد عبد الله العلي، مدير عام مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن تأسيس وحدة استطلاعات الرأي الجديدة يأتي في إطار حرص المركز على تطوير مخرجاته البحثية والعلمية، بالنظر لما تمثله استطلاعات الرأي والمسوحات الميدانية من أهمية كبيرة لتعزيز مصداقية البحوث والدراسات العلمية.

وأشار العلي إلى أن هناك ضعفاً في الاهتمام باستطلاعات الرأي في العالم العربي، رغم ما تشكله من أهمية في قياس متغيرات الرأي العام تجاه مجمل القضايا، وخاصة تلك التي ترتبط بأمن المجتمعات وتنميتها، بل إنها باتت تعد مرتكزاً أساسياً في توجيه صُناع القرارات في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وتابع أن تأسيس وحدة استطلاعات الرأي الجديدة يندرج في إطار اهتمام المركز بتجويد إنتاجه البحثي والفكري وتنويع أساليبه البحثية لتحقيق الأهداف، وخاصة في ما يتعلق بالإسهام الفعال في البحوث والدراسات الميدانية التي تساعد صناع القرار على التعامل مع مختلف القضايا والأزمات استناداً إلى قاعدة من البيانات العلمية الموثوقة والتحليلات الرصينة.

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