رئيس الدولة يصدر قانوناً لتنظيم الرعي في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً جديداً لتنظيم الرعي في أبوظبي، تعزيزاً للجهود التي تبذلها الجهات المعنية لحماية المناطق المحمية والموائل الطبيعية في الإمارة.

وينص القانون على أن تكون مناطق الرعي خارج نطاق كيلومترين من المحميات الطبيعية وخارج نطاق الموائل الطبيعية الحرجة، بما يسهم في حماية البيئة من الضغوط التي يسببها الرعي من تدهور الغطاء النباتي الصحراوي والنباتات المحلية النافعة وتعرية التربة وانجرافها.

ويسمح القانون بالرعي بعد الحصول على الترخيص لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وفقاً لما يحدده هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وسيصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة، بعد موافقة المجلس التنفيذي، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الذي يلغي القانون رقم (13) لسنة 2005 وكل حكم يخالف الأحكام الواردة بهذا القانون.

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