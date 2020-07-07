نادي المبدعين في محاكم دبي يعتمد مبادرات 2021

المصدر: دبي - البيان

اعتمد محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعوى، رئيس فريق نادي المبدعين في محاكم دبي، استكمال تنفيذ مبادرات 2020 منها، واعتماد الخطة التشغيلية لعام 2021،.

وبين العبيدلي أنه تم استكمال مبادرات 2020 لنادي المبدعين ومنها اعتماد فكرة الجلسة الحوارية المعرفية التي تتحدث عن إنجازات الدائرة خلال فترة «كوفيد 19» والخدمات المبتكرة التي سهلت العمل على الموظفين والحصول على الخدمة للمتعاملين. كما تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2021، حيث ستكون هناك 4 مبادرات متميزة ومنها مشاركة محاكم دبي في شهر الابتكار، وكذلك تدشين مقر نادي المبدعين في مبنى المحكمة العمالية والتنفيذ، ومبادرات تقاد من قبل قيادة المؤسسة وترتبط باستراتيجية الدائرة في مجال تعزيز بيئة عمل محفزة تساهم في الإبداع، إضافة إلى رفع كفاءة وفاعلية الأداء وتطوير الخدمات بما يتوافق مع احتياجات المعنيين ويراعي صوت المتعامل.

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