5901 عقد زواج في الإمارات خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 5901 عقد زواج خلال النصف الأول من العام الجاري، وبمتوسط 32.6 عقداً يومياً، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت البيانات أن فبراير الماضي شهد أعلى معدل لتسجيل عقود الزواج في الدولة، بنسبة 24.2% من إجمالي العقود، يليه شهرا يناير ومارس بنفس النسبة تقريباً والتي بلغت على التوالي 20.5 و20.4%.

وبحسب البيانات، فقد كان شهر يونيو الماضي أعلى معدل لتسجيل عقود زواج المواطنين من مواطنات والذي بلغ 600 عقد من أصل 2672 عقداً تم تسجيلها خلال النصف الأول من العام الجاري.

ويأتي ذلك تزامناً مع الظروف الاستثنائية لانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والتي فرضت ثقافة جديدة في حفلات الزواج قائمة على بساطة التكاليف واقتصار الحضور على عدد محدود من الأهل والأقارب التزاماً بالإجراءات والاشتراطات الوقائية من الوباء.

بطاقة تهنئة

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فاجأ عشرات الشباب الإماراتيين من العرسان المتزوجين حديثاً ممن قاموا بتنظيم حفلات زواج بتكاليف بسيطة في منازلهم خلال فترة جائحة «كوفيد 19» بإرسال بطاقة تهنئة خاصة موقعة من سموه.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تهنئته «أن القيمة الحقيقية للزواج تتمثل في بناء أسرة إماراتية متماسكة ومترابطة تملؤها المحبة والألفة وتتحلى بأسمى القيم، وأن البساطة هناء لتبقى معاني الزواج أعمق وأكبر من المتغيرات والظروف».

خدمة

ومن جانبها، أعلنت وزارة العدل عن خدمة «عقود الزواج عن بعد» التي توفر تواصل المأذون مع الزوجين والولي في وقت واحد، وفي مجلس واحد، لاستكمال بقية إجراءات الزواج وإنجازها من دون الحاجة إلى دعوة جميع الأطراف في مكان واحد.

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