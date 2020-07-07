كهرباء دبي أول مؤسسة حكومية تعتمد تكنولوجيا معالجات "إنفيديا" للحوسبة الفائقة

المصدر: وام

نالت "هيئة كهرباء ومياه دبي" شهادة اعتراف من شركة "إنفيديا" بكونها أول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات تعتمد استخدام شرائح المعالجة الرسومية من "إنفيديا" في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات.

وكانت الهيئة قد اعتمدت أنظمة معالجات "إنفيديا" (NVIDIA GPU) للحوسبة الفائقة لتعزيز مبادرات الذكاء الاصطناعي منذ عام 2019، لتعزيز خدماتها بأفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من خلال استخدامها في عمليات التدريب والاستدلال على نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق كتصميم شبكات الكهرباء وتخطيط المناطق وخدمة الاستجابة الذكية إلى جانب المبادرات الأخرى مثل تحليل البيانات الكبيرة ضمن الشبكة الذكية وتحليل مشاعر وآراء المتعاملين، إضافة إلى عمليات التحقق من المخططات الهندسية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نفخر بأن يكون لنا السبق في تحقيق هذا الإنجاز الذي ينسجم مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة ومبادرة دبي (10X) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مدينة المستقبل من خلال تطبيق اليوم ما ستطبقه مدن العالم بعد 10 سنوات، ويواكب تطلعاتنا في مسيرة استشراف وصنع المستقبل".

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