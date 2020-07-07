القرقاوي: إدارة مسبار الأمل بالكامل ستتم من غرفة تحكم في الخوانيج بدبي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء عن أن إدارة عملية إطلاق وإدارة مسبار الأمل ستكون من غرفة تحكم في منطقة الخوانيج بدبي بأيدي شباب إماراتي. مشيراً إلى أن العد التنازلي سيكون ولأول مرة في التاريخ باللغة العربية. وستبث حملة العد التنازلي على أبرز وأشهر معالم العالم العربي والإمارات

وأوضح معاليه أن تكلفة مشروع مسبار الأمل 200 مليون دولار، وهي من أقل المشاريع المشابهة تكلفة على مستوى العالم، بفضل جهود شباب الإمارات في مراحل التنفيذ كافة.

وأكد محمد القرقاوي في لقاء خاص حول مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" عقد في قاعة مسرعات دبي المستقبل في أبراج الإمارات، أن المشاريع المشابهة عالمياً استغرقت 10 سنوات لإتمامها، لكن شباب الإمارات نفذوا المطلوب في 6 سنوات، منذ ولادة الفكرة إلى انطلاق المسبار بعد أسبوع".

وأشار إلى أن "فكرة الانطلاق إلى المريخ انبثقت من الخلوة الوزارية عام 2014 في جزيرة صير بني ياس، للاحتفال بطريقة مختلف باليوم الوطني الخمسين في 2021.

وأكد أن 11 ألف شاب وشابة عربية من النوابغ أبدوا رغبتهم في المشاركة بمشروع الامارات الفضائي، وسيتم اختيار عدد منهم لتأهيلهم وتعليمهم للمساهمة في مشاريع الفضاء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز