الإمارات تسجل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا و993 حالة شفاء

المصدر: وام

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أكثر من 44 ألف فحص جديد ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وسجلت 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 52,600 حالة.

كما سجلت الوزارة 993 حالة شفاء جديدة لمصابين بمرض كوفيد19، وتعافيها التام من الأعراض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة 41,714 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة شخصين من تداعيات الإصابة بمرض كوفيد19، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 326 شخص.

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