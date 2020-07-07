المستشفى الميداني بمركز دبي التجاري يحتفي بخروج آخر مصاب بفيروس كورونا

المصدر: دبي - عبادة إبراهيم

احتفى المستشفى الميداني بمركز دبي التجاري العالمي صباح اليوم بخروج آخر حالة مصابة بكوفيد19 وسط فرحة كبيرة من الكادر الطبي.

وصرحت الدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية أن النتائج النهائية لفحص آخر مصاب في المستشفى كانت سلبية، معبرة عن فرحتها بعد انقضاء أيام وشهور من التحدي والشجاعة في مواجهة الفيروس.

وتوجهت بالشكر لخط الدفاع الأول على جهودهم المتواصلة خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى هذه النتيجة الإيجابية التي تبشر بانحسار الفيروس والانتصار عليه. من جهته عبر المريض هيروكي فوجيتا ياباني الجنسية، المعافى من فيروس كورونا عن جزيل شكره لدولة الإمارات وللطاقم الطبي في المستشفى الميداني على رعاياتهم واهتمامهم.

المريض .. يتلقى وروداً

وتلقى المريض باقة من الورد من الدكتور إبراهيم البلوشي، المدير الإداري في مستشفى دبي الميداني وسط تصفيق حار من الكادر الطبي تعبيراً عن الفرحة بخروجه من المستشفى الميداني بمركز دبي التجاري.

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