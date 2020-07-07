عبد العزيز النعيمي: مسيرة الدولة الفاعلة والقوية ماضية إلى غاياتها

المصدر: (عجمان - وام )

أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن الهيكل الجديد للحكومة الاتحادية يواكب الطفرة التنموية والتنافسية العالمية والتحديات الراهنة والطموحات العالية لدولتنا في الأرض وفي الفضاء، ويجسد مسيرة الدولة الفاعلة والقوية الماضية إلى غاياتها استكمالاً لرسالة الآباء المؤسسين بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

ورفع الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي أسمى آيات التهاني والتبريكات وأصدق مشاعر الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الإعلان عن الهيكل الجديد للحكومة الاتحادية.

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