عبد الله المويجعي: انطلاقة واعدة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً

المصدر: (عجمان - البيان )

أكد المهندس عبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن اعتماد الهيكل الجديد لحكومة الإمارات يعد انطلاقة واعدة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً تعززه فرص التنمية المستدامة في كافة القطاعات، فالجهود متواصلة لاستشراف المستقبل لتكون الإمارات منارة ونموذجاً يحتذى به للكثير من دول العالم. وقال: إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التشكيل الجديد لحكومة الإمارات، يبرز قدرة دولتنا على التكيف والمرونة اللازمة حسب المعطيات والمتغيرات والاستفادة من الفرص المتاحة بخطوات استباقية معتمدة على خطط مدروسة وممنهجة. كما يؤكد أننا نعيش في كنف قيادة رشيدة تؤمن بالعمل الجاد والابتكار للحفاظ على مكتسبات الوطن، لا سيما في ظل مرحلة جديدة تعيشها كافة دول العالم

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