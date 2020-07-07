صقر غباش: الهيكل الجديد للحكومة يجسّد الرؤى الاستشرافية للقيادة

المصدر: (أبوظبي - وام )

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات لعام 2020 يجسد الرؤى الاستشرافية الصائبة للقيادة الرشيدة نحو صناعة مستقبل جديد مزدهر وفق خطط مدروسة تتماشى مع طبيعة وأولويات المرحلة المقبلة، وبما يحقق تطلعات شعب الاتحاد.

ورفع معالي صقر غباش بهذه المناسبة باسم جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، كما هنأ أصحاب السمو والمعالي الوزراء أعضاء الحكومة على ثقة القيادة الرشيدة في الانطلاقة الجديدة لحكومة المستقبل.

وأكد أن المجلس الوطني الاتحادي يتمنى للحكومة الجديدة كل التوفيق والنجاح والسداد في مهمتها الوطنية، وكلنا ثقة في الخبرات الكبيرة التي تتضمنها الحكومة الجديدة.

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