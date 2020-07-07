مناقشة المواضيع الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد

المصدر: دبي - البيان

عقد معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد السابق، أمس اجتماعاً موسعاً مع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وذلك بهدف مناقشة القضايا والمواضيع الاستراتيجية المهمة لوزارة الاقتصاد في الوقت الراهن.

وفي بداية اللقاء هنأ المنصوري ابن طوق والفلاسي والزيودي على الثقة الغالية التي أولاهم إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معرباً عن خالص أمنياته لهم بالتوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة.

صورة متكاملة

وجرى خلال اللقاء مناقشة مجموعة كبيرة من المواضيع التي تقوم وزارة الاقتصاد بالعمل عليها حالياً على مختلف المستويات وذلك بما يشمل النواحي الاستراتيجية والتشغيلية بهدف التعرف على التفاصيل المتعلقة بهذه الملفات ونقل صورة متكاملة للمجموعة الوزارية الجديدة تغطي كافة الجوانب الاقتصادية وطرق الوزارة وآلياتها في التعامل معها.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة المستجدات الاقتصادية التي صاحبت انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيراتها في الاقتصادات المحلية والاقتصاد العالمي بشكل عام، فضلاً عما تتطلبه من خطط عمل جديدة قادرة على التعاطي مع الواقع الجديد وفهم متغيراته ومتطلباته.

مثال يحتذى

وأكد ابن طوق أن سلطان المنصوري قدم نموذجاً مشرفاً ومثالاً يحتذى به لكل من يطمح إلى خدمة وطنه على النحو الأمثل، وقال: «قضى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أكثر من عقد ونصف في حكومة الإمارات، أعوام طويلة قضاها في خدمة الوطن شغل فيها العديد من المناصب التي أثبت فيها كفاءة كبيرة والتزاماً أكيداً ومتواصلاً بالعمل لما فيه خير الإمارات ومصلحة شعبها».

مواصلة المنجزات

وأضاف: سنواصل البناء على المنجزات التي حققتها وزارة الاقتصاد طوال الفترة الماضية، وسنعمل على تضمين رؤيتنا الخاصة لترسيخ مكانة الدولة كواحد من الاقتصادات الكبرى في المنطقة عبر تطوير سياسات واستراتيجيات تراعي المتغيرات التي فرضتها الظروف الحالية وتضمن الريادة الاقتصادية الإماراتية في القطاعات كافة.

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