خالد بن محمد بن زايد يتفقّد مركز صحة للمسح من المركبة

المصدر: أبوظبي - البيان

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مركز صحة للمسح من المركبة في كورنيش أبوظبي، للاطلاع على آخر مستجدات ونتائج جهود الفحوصات المكثفة ودورها في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

واستمع سموه إلى شرح من سالم النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة «صحة».

واطلع سموه خلال الزيارة على النتائج التي حققتها مراكز المسح من المركبة الـ20 الموزعة في أنحاء الدولة والتي أجرت ما يزيد على 700 ألف مسحة شكل مواطنو الدولة 61% منها.

خدمات

كما اطلع سموه على خدمات الفحص المجاني المقدمة للمستفيدين من مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

رعاية

وقال النعيمي: نتشرف بزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد لمركز المسح من المركبة في الكورنيش.

من جهته قال محمد حواس الصديد، المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية: أدت مراكز المسح الوطني دوراً مهماً في تسهيل وصول المواطنين والمقيمين في الإمارات إلى مرافق الفحص عالمية المستوى.

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