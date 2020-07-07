نظام للإبلاغ عن الانتهاكات بحق أصحاب الهمم

المصدر: . (دبي - البيان)

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي نظاماً متكاملاً للإبلاغ عن الانتهاكات بحق أصحاب الهمم، يتيح لكل أفراد المجتمع التواصل مع الهيئة، وتسجيل أي ملاحظات لديهم، تتعلق بحماية أصحاب الهمم، إضافة إلى الاستفسار عن مختلف الخدمات والقوانين المتعلقة بهذه الفئة. ويستقبل النظام البلاغات والاستفسارات على الخط الساخن 800988، الذي يعمل على مدار الساعة، كما يستطيع أصحاب الإعاقة السمعية وصعوبات النطق والمتعاملين معهم التواصل مباشرة، عبر الفيديو بلغة الإشارة عن طريق تطبيق خصصته الهيئة لذلك.

وتوقع حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في الهيئة أن يسهم النظام الجديد بشكل كبير في تمكين أصحاب الهمم، وتشجيعهم على الاندماج بشكل أكبر مع وجود خط مساعدة، يعمل على مدار الساعة لتذليل العقبات وتسهيل وصولهم إلى احتياجاتهم والإجابة عن استفساراتهم.

وقال بن حريز: «يعمل نظام الإبلاغ وفق محورين، الأول تلقي الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة من أصحاب الهمم أنفسهم أو القائمين على رعايتهم أو أي شخص من أفراد المجتمع، وقد وفرنا تطبيق CDA Sanad Relay لتلقي مكالمات الفيديو بلغة الإشارة من أصحاب الإعاقة السمعية وصعوبات النطق».

وقال مريم الحمادي، مديرة إدارة كبار المواطنين في الهيئة: «يوفر النظام مجموعة خدمات لأصحاب الهمم والمتعاملين معهم تتضمن الإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بخدمات أصحاب الهمم والتقدم للحصول على الخدمات، كما يوفر تطبيق «سند» ترجمة فورية للغة الإشارة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات النطق»

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