لا قضايا مجهولة في شرطة حتا.. والإحساس بالأمان 98.6 %

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، أن جهود ضباط وأفراد مركز شرطة حتا أسفرت عن تحقيق نسبة إحساس بالأمان بلغت 98.6% خلال العام الماضي، وعدم تسجيل أي قضية مجهولة في المجالين الجنائي والمروري، وذلك نتيجة للبرامج الأمنية والمرورية التي يطبقها في منطقة اختصاصه. جاء ذلك خلال تفقد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي لمركز شرطة حتا، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

واطلع اللواء المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، حيث حقق المركز نسبة 100% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص على مدار 5 سنوات، بينما بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة 4 دقائق و4 ثوان مقارنة بالمستهدف المطلوب وهو 9 دقائق و5 ثوان، وبلغت نسبة الإحساس بالأمان 98.6% خلال العام الماضي.

سجلات جنائية

واطلع المنصوري على السجلات الجنائية، إذ انخفض المعدل العام للجريمة بنسبة 27.3% مقارنة بالعام 2018، وحقق المركز نسبة 100% في برنامج التواصل مع الضحية، وبلغت نسبة البلاغات الجنائية المعلومة من إجمالي البلاغات الواردة إلى المركز 100% على مدار الـ 5 السنوات الماضية.

وفيات

وبالانتقال إلى السجلات المرورية، سجل المركز 18 بلاغاً مرورياً خلال العام الماضي، وصفر وفيات حوادث سير، وصفر قضايا مرورية مجهولة، كما قام المركز بتنفيذ العديد من الحملات المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، إذ بلغت 6 حملات مرورية، كما قام بـ 4 دراسات مرورية.

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